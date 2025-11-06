أفادت وكالة رويترز نقلاً عن ستة مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تخطط لإقامة وجود عسكري محدود في قاعدة جوية بدمشق، بهدف تمكين اتفاق أمني محتمل بين سوريا وإسرائيل، يتم التوسط فيه من قبل واشنطن.

وأشار التقرير إلى أن القاعدة تقع عند مدخل عدة مناطق جنوب سوريا، التي من المتوقع أن تتحول إلى منطقة منزوعة السلاح في حال إبرام الاتفاق بين سوريا وإسرائيل، بحسب المصادر.

كما أفادت الوكالة نقلاً عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لن تفصح عن موقع تأسيس وجودها العسكري في سوريا لأسباب أمنية وعملياتية، مشيرًا إلى أن مدرج القاعدة الجوية جاهز للاستخدام الفوري من قبل القوات الأميركية.

من جهته، أكد مصدر عسكري سوري أن دمشق ستحتفظ بـالسيادة الكاملة على القاعدة الجوية التي ستستخدمها الولايات المتحدة، مضيفًا أن طائرات نقل عسكرية أميركية اختبرت صلاحية المدرج استعدادًا للانتشار.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الولايات المتحدة لتعزيز دورها في تسيير الاتفاقيات الأمنية الإقليمية، ومراقبة الوضع العسكري في جنوب سوريا، بما يشمل المجموعات المسلحة الإيرانية وحلفاءها.

حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السورية أو البنتاغون حول هذه الخطط العسكرية.