رئيس وزراء قطر: "نتنياهو يقود الشرق الأوسط نحو الفوضى، سنرد على هجوم إسرائيل"

قد يعجبك أيضًا -

تطرق رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء اليوم (الأربعاء) إلى الهجوم الإسرائيلي في الدوحة، في مقابلة مع شبكة CNN. وقال آل ثاني موجهاً الانتقاد: "نتنياهو يقود الشرق الأوسط نحو الفوضى - أعلم أنه ستكون هناك ردة فعل على الهجوم الإسرائيلي". وأضاف: "قطر تعيد النظر في دورها كوسيط وكذلك في مستقبل حماس في الدولة. نتنياهو أضاع وقت قطر بالانشغال في الوساطة". وأضاف رئيس الوزراء القطري: "ستكون هناك ردة فعل يتم بحثها مع الشركاء في المنطقة - الضباط القطريون الذين أُصيبوا في الهجوم الإسرائيلي في حالة حرجة. منطقة الخليج بأكملها في خطر".

وأضاف: "نتنياهو يدعي طوال الوقت أنهم مهددون – هم من يهددون جميع الدول. لا توجد أي دولة من دولنا هددت إسرائيل أو شعب إسرائيل. لماذا يدعي نتنياهو أنه رجل السلام؟ أعتقد أننا في لحظة حرجة في الشرق الأوسط. نتنياهو يدعي أنه يعيد تشكيل الشرق الأوسط، هذه تطورات خطيرة جدًا وهذا غير مقبول بالنسبة لنا".

في غضون ذلك، شارك نتنياهو هذا المساء في حفل وضع حجر الأساس للممشى الذي أطلق عليه اسم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في مدينة بات يام وسط إسرائيل، حيث أشار إلى أن "الرئيس ترامب تحدث معي عدة مرات عن ممتلكات على شاطئ البحر. قال لي إن لدينا ممتلكات شاطئية رائعة هنا. تحدث عن مكان يقع جنوباً قليلاً من هنا – في غزة. قال إنه يجب أن يتحول إلى مكان للسلام والازدهار والحياة الجيدة، وليس للإرهاب. هو على حق. نحن نحترم أفضل صديق لإسرائيل على الإطلاق في البيت الأبيض."

لقد اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل إليها السفارة الأمريكية، واعترف بسيادتنا على هضبة الجولان، وانسحب من الاتفاق النووي الكارثي مع إيران، وساعدنا في مواجهة التهديد النووي الإيراني، وهناك أيضًا العديد من الأمور الأخرى. إنه صديق حقيقي، وأنا فخور بأن أكون هنا لأكرّم الرئيس ترامب.