انتخابات برلمانية انتقالية في سوريا وسط جدل واسع وتشكيك بالشرعية

على وقعِ مرحلةٍ انتقاليّةٍ حسّاسةٍ، تستعدُّ سوريا منتصفَ أيلول لإجراءِ أولِ انتخاباتٍ برلمانيّةٍ منذُ سقوطِ النظامِ. انتخاباتٌ وُصِفَت بأنّها خطوةٌ نحوَ إعادةِ بناءِ المؤسّساتِ، لكنها لا تخلو منْ جدلٍ واسعٍ داخلَ البلادِ وخارجَها.

المجلسُ الجديدُ سيضمُّ مئتين وعشرةَ مقاعدَ، يعيّنُ الرئيسُ المؤقّتُ أحمد الشرع ثلثَها، فيما يتمُّ اختيارُ الثلثين عبرَ هيئاتٍ انتخابيّةٍ محليّةٍ. وستُوكلُ إليهِ مهامٌّ تشريعيّةٌ انتقاليّةٌ تمتدُّ لثلاثِ سنواتٍ، تشملُ مراجعةَ القوانينِ والإشرافَ على الإصلاحاتِ الاقتصاديّةِ.

لكنّ العمليّةَ تواجهُ تحدّياتٍ كبرى. فقدْ أعلنتِ اللجنةُ العليا للانتخاباتِ تأجيلَ التصويتِ في الحسكة والرقة شمالَ شرقِ سوريا، والسويداء جنوبًا، بسببِ رفضِ السكانِ الاعترافَ بآليّةِ الانتخاباتِ الجديدةِ.

كما برزتْ أصواتٌ رافضةٌ في الساحلِ السوريّ، حيثُ خلّفتْ أحداثُ العنفِ الأخيرةِ حالةَ غضبٍ شعبيٍّ وتشكيكًا بشرعيّةِ أيِّ عمليّةٍ انتخابيّةٍ.

ويرى محلّلون أنَّ منحَ السلطةِ التنفيذيّةِ دورًا مباشرًا في تعيينِ ثلثِ أعضاءِ المجلسِ، وفرضَ الثلثين على الشارعِ السوريّ لانتخابِهم، يُحدُّ منْ استقلاليّتِه.

وبينَ منْ يعتبرُ الانتخاباتِ خطوةً على طريقِ الاستقرار، ومنْ يصفُها بأنّها عمليّةٌ ناقصةٌ وغيرُ جامعةٍ، تكونُ الحكومةُ الانتقاليّةُ قدْ استثنتْ أكثرَ منْ نصفِ السوريّين منْ العمليّةِ الانتخابيّة.