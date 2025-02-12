بوريس جونسون يعلق ساخرا على تصريحات ترامب ويقترح "نقل سكان غزة الى مزرعة ترامب في فلوريدا"

علق بوريس جونسون، رئيس حكومة بريطانيا السابق، أمس، بسخرية على اقتراح دونالد ترامب بتهجير سكان غزة وعرض توطينهم في مزرعته بفلوريدا. وفي مؤتمر "قمة الحكومة العالمي" في دبي، قال إنه زار منتجع مار إيه ليغو مؤخراً: "لقد رأيت الشاطئ هناك، إنه مكان رائع إذا كنت تريد إعادة توطين ملايين الأشخاص. لكن هذا لن يحدث، شخص آخر يملك المكان".

وشدد جونسون على أن "غزة، بحسب القانون، يسكنها أناس لهم الحق في التواجد هناك". لكنه أضاف: "من غير الممكن الاستمرار في وضع تسيطر فيه على غزة حكومة تريد تدمير إسرائيل".

وفي إشارة إلى اقتراح ترامب، قال: "إنه يحاول تحفيز خطاب، حتي يشير للناس إلى أن غزة لديها إمكانات وأنها موقع رائع. الفشل هو فشل إدارة وحكم".

وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن، أشار أيضًا إلى الوضع الإنساني في غزة: "ما حدث في غزة هو مجرد مأساة، يجب أن تنتهي. معاناة سكان غزة يجب أن تنتهي. يجب أن يعود المختطفون. الظروف التي يُحتجز فيها المختطفون مروعة بكل بساطة".

وختم جونسون تصريحاته: "لا أعتقد أن وضع سكان قطاع غزة قد تحسن منذ عام 2005، في ظل حكم حماس".