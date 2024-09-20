"تنظيم توغل بعمق في المجتمع اللبناني": عملية البيجر كشفت لمحة نادرة عن أسرار حزب الله

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" صباح اليوم (الجمعة) تحقيقا شاملا، يوضح كيف تقدم "عملية البايجر"، لمحة عن تعقيدات تنظيم حزب الله الذي يشتهر بسريته. واستند المقال إلى معلومات وردت من شهود عيان ومصادر مقربة من التنظيم .

وكشف التحقيق أن "عملية البايجر" استهدفت شبكة واسعة من المقاتلين النشطين وعناصر الاحتياط والنشطاء اللوجستيين التابعين لحزب الله. وبحسب المصادر، الحديث يدور عن نشطاء عاملين، وهم على أهبة الاستعداد عند الحاجة.

وأجريت مقابلة مع جوزيف بحوت، مدير معهد السياسة العامة في الجامعة الأمريكية في بيروت، والذي أجرى اللقاء خلال التحقيق ، وقال إن حجم الهجوم يوضح عمق ونطاق نفوذ حزب الله في لبنان. وأضاف: "إنها ليست جماعة مسلحة سرية صغيرة، إنها نوع من شركة الأسلحة" وتابع "إنها منظمة أفقية ضخمة تغلغلت في المجتمع."

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وكتب أيضاً أن حزب الله وزع الأجهزة المفخخة على رجاله في الربيع الماضي كبديل للهواتف المحمولة، خوفاً من أن تتعقبها إسرائيل بعد سلسلة من الاغتيالات المستهدفة.