رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي: سنعرف خلال أيام إمكانية التوصل لاتفاق في غزة

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قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، عن رئيس هيئة أركان الجيش إيال زامير قوله إنه "سيُعرف خلال أيام إن كان التوصل إلى اتفاق بشأن غزة ما زال ممكناً"، وتابع: "إذا لم يتم ذلك فسيستمر القتال بلا هوادة".

وأضاف زامير: "أعتقد أننا سنعرف خلال الأيام المقبلة إن كنا سنتوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح المحتجزين". وتابع: "إذا لم يتم ذلك فسيستمر القتال بلا هوادة".