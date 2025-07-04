مصدر فلسطيني لـ i24NEWS: تصريحات حماس قد تشكل عائقا أمام توقيع الاتفاق

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وفقًا لتقارير نشرتها شبكات أجنبية، ردّت حرجة حماس في بيان رسمي، على الوسطاء، مساء اليوم الجمعة، إيجابيًا بشأن مقترح وقف إطلاق النار. ولم يُسلّم الرد إلى إسرائيل بعد. وطلبت الحركة تعديلات، وُصفت بأنها "طفيفة جدًا"، ولا يُتوقع أن تعيق التقدم نحو توقيع الاتفاق، لكن المصادر الرسمية لم تُفصّل التفاصيل.

وقالت حماس في بيانها إنها"أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة، وقامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية، والحركة جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".

وفي السياق صرح مصدر فلسطيني لقناة i24NEWS أن "هذه التعليقات، التي تعتبرها حماس طفيفة، قد تُشكّل عائقًا أمام توقيع الاتفاق. ومن بين المطالب التي قد تُعيق التوقيع: إدخال معدات ميكانيكية وهندسية تهدف إلى إعادة تأهيل المستشفيات والمنازل والبنية التحتية في جميع أنحاء قطاع غزة، وانسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي الكامل من محور موراغ".

وكما ذكرنا سابقًا، يتضمن المقترح الذي نقله الوسطاء إلى حماس إطلاق سراح عشرة رهائن أحياء و18 قتيلًا خلال 60 يومًا من وقف الأعمال العدائية، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. طوال هذه الفترة، ستكون الولايات المتحدة وقطر ومصر ضامنة لاستمرار المحادثات لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

نشرت مجلة "المجلة" السعودية نسخة من مقترح وقف إطلاق النار. سيتم إطلاق سراح عشرة رهائن إسرائيليين أحياء و18 جثة من "قائمة الخمسين" في الأيام 1 و7 و30 و50 و60 وفقًا للتقسيم التالي: في اليوم الأول، إطلاق سراح ثمانية رهائن أحياء؛ في اليوم السابع، نقل خمسة قتلى؛ في اليوم الثلاثين، إطلاق سراح خمسة قتلى إضافيين؛ في اليوم الخمسين، إطلاق سراح رهينتين أحياء؛ في اليوم الستين، نقل ثمانية قتلى.

سيتوقف النشاط العسكري الإسرائيلي الهجومي في غزة فور دخول الاتفاق حيز النفاذ. خلال فترة وقف إطلاق النار بأكملها، سيتم تعليق الرحلات الجوية العسكرية والاستخباراتية في غزة لمدة 10 ساعات يوميًا، أو 12 ساعة في يوم تبادل الرهائن والأسرى.

سيعيد الجيش الإسرائيلي نشر قواته في القطاع خلال هذه الفترة. في اليوم الأول، وبعد إطلاق سراح الرهائن الثمانية، ستُجرى إعادة تقييم في شمال القطاع وفي ممر نتساريم، وفقًا للبند الثالث المتعلق بالمساعدات الإنسانية، وبناءً على خرائط يُتفق عليها.

في اليوم السابع، وبعد نقل الرهائن الخمسة القتلى، ستعيد القوات انتشارها في جنوب القطاع، وفقًا للبند نفسه والخرائط نفسها. ستعمل الفرق الفنية على تحديد الحدود النهائية لإعادة الانتشار من خلال مفاوضات مُسرّعة.