بدأت قوات الجيش الإسرائيلي خلال ساعات الليل، الأربعاء، عملية واسعة لهدم عشرات ما وصفها الجيش بأنها "بنى تحتية للتحريض على الإرهاب"، بينها نصب تذكارية أقيمت لتكريم مسلحين فلسطينيين، وذلك في عدد من القرى والبلدات والمدن الفلسطينية في مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، شملت العملية هدم نصب تذكاري مركزي في وسط مدينة نابلس، إلى جانب تدمير نصب تذكاري أقيم تخليدًا لذكرى ياسر الحمدوني في بلدة يعبد جنوب غربي جنين.

وقال الجيش إن قواته تركت رسالة لسكان المناطق التي جرت فيها عمليات الهدم، جاء فيها أن القوات الإسرائيلية تعمل على إزالة النصب التي "تمجد المسلحين وتشيد بهم وبأعمال الإرهاب ضد إسرائيل"، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لن تسمح، بحسب تعبيره، بالتحريض على الإرهاب أو تمجيد منفذيه.

وأضافت الرسالة أن من "يمجد الإرهاب أو يدعمه" سيُعتقل بتهمة التحريض، وأن أي نصب أقيم لتكريم مسلحين سيتم هدمه، معتبرة أن "الإرهاب لم يجلب ولن يجلب سوى الدمار والخراب"، ومشبهة ذلك بما وصفه الجيش بالدمار الذي ألحقته حركة حماس بقطاع غزة على مدى سنوات.

من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وعضو الكنيست تسفي سوكوت إن إسرائيل تعمل على "اقتلاع البنية التحتية للتحريض على الإرهاب"، معتبرين أن العملية تمثل رسالة مفادها أنه لا مكان لما وصفاه بـ"منصات دعم الإرهاب" في إسرائيل. وأضافا أن "الإرهاب يبدأ بالتحريض وفي المجال العام"، مشيدين بالقوات الإسرائيلية التي نفذت عمليات الهدم.