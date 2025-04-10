سوريا تعيد استخدام مخيمات النازحين لاستيعاب مئات الآلاف من سكان غزة

أفادت مصادر سورية لقناة i24NEWS يوم الخميس أن مدينتين كبيرتين من الخيام في شمال سوريا، قرب الحدود التركية، يعاد تأهيلهما لإعادة توطين مئات الآلاف من سكان غزة، بجهود تركية وقطرية.

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بُني المخيمان، أحدهما بين الباب وأخترين، والآخر شرقي أعزاز، خلال الحرب الأهلية السورية لمنع النازحين السوريين من دخول الأراضي التركية.

ومع ازدياد استقرار سوريا وعودة العديد من النازحين السوريين إلى ديارهم، وفقًا لما أوردته وكالة سانا، تُشارك قطر وتركيا في جهود، بالتنسيق مع الحكومة السورية الجديدة، لإعادة تأهيل هذه المخيمات، والتي سيتم استيعاب الغزيين فيها.

ووفقًا لمصدر سوري، تُشرف منظمتان تركيتان، هما آفااز , Avaaz وهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان IHH ، على تنفيذ الخطة. ولم تُجب أيٌّ من المنظمتين على استفسارات مراسل i24NEWS الإنجليزية أرئيل اوسران حول هذا التقرير.

وتأتي هذه المعلومات وسط تقارير غير مؤكدة تفيد بأن إعادة توطين سكان غزة في هذه المخيمات هو جزء من اتفاق أوسع تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة للاعتراف بالإدارة السورية الجديدة مقابل رفع العقوبات عن دمشق، لكن مصادر مراسل ارئيل اورسان لم تتمكن من تأكيد ذلك.