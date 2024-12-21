مسؤول في فتح يؤكد ما نشر في i24NEWS: "البرغوثي على رأس قائمة المفرج عنهم ضمن الصفقة"

أكد القيادي في حركة فتح حسام خضر، اليوم السبت، ما نشر في i24NEWS أن "المفاوضات جارية لإطلاق سراح مروان البرغوثي من السجن والكشف عن القائمة، وبناء على طلب حماس لن تكون هناك صفقة دون إطلاق سراحه".

وكما نشر بالأمس في i24NEWS، فإن عائلة البرغوثي ومحاميه موجودان في قطر ويجريان محادثات مع الوسطاء القطريين والمصريين ومع حماس. من أجل ضمه إلى صفقة إعادة المختطفين ونفيه إلى الخارج مع كبار الإرهابيين الآخرين.

وكان مسؤولون كبار في حركة فتح لقناة قد أكدوا لـ i24NEWS ، أمس الجمعة، أن عائلة مروان البرغوثي ومحاميه متواجدون في الدوحة منذ عدة أيام ويجرون محادثات هناك مع وسطاء قطر ومصر ومع حماس الهدف: ضمه إلى صفقة عودة المختطفين وإبعاده إلى الخارج – مع سجناء أمنيين كبار آخرين. النشر الأول لمحلل i24NEWS العبرية للشؤون العربية باروخ ياديد

ويشار إلى أن إسماعيل هنية زعيم حركة حماس الذي اغتيل في طهران تعهد لزوجة البرغوثي بإطلاق سراحه ووضعه على رأس قائمة الأسرى المحررين.

وبحسب مسؤولين في فتح، فإن عائلة البرغوثي نقلت موافقتها لقيادة حماس على ترحيله إلى تركيا، رغم نفيها هذه الأمور. كما نقلت عائلة أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية، المحكوم عليه بالسجن المؤبد، موافقة مماثلة رسالة إلى حماس.

وتضيف مصادر عربية أن مصر وقطر تؤيدان هذه الخطوة، نظرا للتقديرات أن "مروان البرغوثي سيكون قادرا على رئاسة فتح وخدمة المنظمة في مرحلة ما بعد أبو مازن".