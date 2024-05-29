الرئيس البرازيلي يستدعي سفير بلاده لدى إسرائيل

أعلن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أنه "استدعى سفير بلاده لدى إسرائيل فيديريكو ماير، اليوم الأربعاء، وأنه سيتم إيفاده لتمثيل بلاده في جنيف. وأمضى ماير ثلاثة أشهر في البرازيل وعاد إلى إسرائيل الأسبوع المنصرم".

وبحسب بعض التقارير، ربما كان الهدف من عودته إلى إسرائيل هو التحضير لمغادرته الدائمة، وفي هذه الأثناء ستبقى البعثة الدبلوماسية البرازيلية تحت إشراف مدير السفارة"

ومن جهته قال مصدر دبلوماسي رفيع، اليوم الأربعاء، إن "السلطات البرازيلية استدعت سفيرها لدى إسرائيل، ولن تعين بديلا له على الفور، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، وقال المصدر"لم تكن هناك شروط لعودته" إلى إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب توتر العلاقات بين البرازيل وإسرائيل على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث دأب الرئيس البرازيلي على اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحقّ الفلسطينيين في غزة.

واشار المصدر إلى أنه"تم استدعاء سفير البرازيل لدى إسرائيل فريدريكو ماير في البداية للتشاور مع حكومته بعد أن تبادلت البرازيل وإسرائيل تصريحات قاسية في فبراير بشأن الصراع"

وكان المستشار الخاص لرئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سيلسو أموريم، أعلن أن فريدريكو ماير لن يعود إلى إسرائيل