شخصية محورية خلف الكواليس: من يملك مفاتيح الاتفاق بين إسرائيل ولبنان؟

من المتوقع أن تبدأ يوم الثلاثاء القادم في واشنطن مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان، والتي من المفترض أن تؤدي في نهايتها إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان. تتمحور المفاوضات حول نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

من لن يكون في هذه المحادثات ولكنه سيؤثر من بعيد هو أقوى سياسي حالياً في لبنان - نبيه بري، البالغ من العمر 88 عاماً، رئيس البرلمان وزعيم حركة أمل الشيعية. إنه يتولى هذا المنصب منذ أكثر من ثلاثة عقود، وكل ما يحدث في لبنان يمر من خلاله.

بري، كما ذُكر، يُعتبر من أقوى الشخصيات وأكثرها تأثيراً وقدمًا في النظام السياسي اللبناني، وهو حليف رئيسي لحزب الله. بذلك، يمتلك قوة سياسية تتيح له تشكيل أو تأخير أو دفع أي خطوة سياسية هامة مع لبنان.

ظاهرياً، يعرض بري خطاً براغماتياً وحذراً، لكن فعلياً، هو مدعوم من إيران بأموال طائلة، حيث تشير التقارير إلى حوالي نصف مليون دولار شهرياً، مما يجعله متأثراً بضغوط نظام الملالي والمحور الشيعي في لبنان، الذين يعارضون التفاوض مع إسرائيل.

بالنسبة لإسرائيل، يعرض بري موقف معارضة مبدئي حيث يطالب بانسحاب إسرائيلي وتطبيق الاتفاقات القائمة. لكن في الوقت نفسه، ينقل أيضًا رسائل تهدئة، خصوصًا عندما يقدّر أن حربًا شاملة ستلحق أضرارًا جسيمة بلبنان وتعرقل مصالح جميع الأطراف. أي أنه يعارض إسرائيل، لكن دون الوصول إلى عتبة الحرب.

وقبل المفاوضات في واشنطن، يُعتبر نبيه بري الشخصية الرئيسية التي قد تقرر مصير دولة الأرز - سواء أكانت لبنان ستخطو خطواتها الأولى نحو الغرب، أم ستبقى مرتبطة بالمحور الشيعي.