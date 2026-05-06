كان حلقة وصل بين والده وعز الدين الحداد: تفاصيل جديدة عن عزام خليل الحية

قتل عزام خليل الحية، نجل قائد حماس في غزة خليل الحية، هذا المساء (الأربعاء) في هجوم بمدينة غزة، وذلك بحسب ما أفادت به شبكة قدس الفلسطينية. ويمكن الآن النشر أن عزام كان حلقة الوصل بين والده وبين عز الدين الحدّاد، قائد الجناح العسكري في القطاع.

يُشار إلى أن الحية تم تصفيته في حي الدرج الذي اعتاد من هناك التواصل مع حداد. كما عُلم أن قيادة حماس اجتمعت قبل عدة أيام في تركيا حيث تم اتخاذ قرار بالإجماع مع الجناح العسكري في القطاع - بعدم قبول أي اتفاق يتضمن تسليم السلاح من قبل الحركة.

كما هو معروف، في بداية الأسبوع، أعلنت حماس أن خليل الحية تم اختياره ليحل محل يحيى السنوار كقائد منطقة غزة في التنظيم. وتم اختيار زاهر جبارين لمنصب قائد التنظيم في الضفة الغربية، وتم اختيار خالد مشعل لمنصب قائد حماس في الخارج، وبذلك فعلياً حافظ قادة الحركة على مواقعهم.

وفقًا للتقديرات، اختيار يحيى السنوار كزعيم لمنطقة غزة يعزز بشكل كبير من فرصه ليكون رئيس المكتب السياسي لحماس، إذ في حالة كهذه، حماس غزة قد ضمنت بالفعل من سيشغل منصب زعيم حماس في القطاع.