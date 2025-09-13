بعد انخراط ترامب المتواصل بالمحادثات: هل سيلتقي الشرع مع نتنياهو في نيويورك ؟

قد يعجبك أيضًا -

أفاد مراسل قناة i24NEWS العبرية للشؤون السياسية غاي عزرائيل اليوم (السبت) أن هناك تقدم بطيء في المحادثات بشأن الاتفاق الأمني ​​مع الحكومة السورية الجديدة، رغم اللقاءات المكثفة بين وزير الشؤون الاستراتيحية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

مسؤول سياسي إسرائيلي صرّح لـ i24NEWS: "هناك احتمالات منخفضة للتوقيع على الاتفاقية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أسبوعين كما كان الأمريكيون يأملون". بسبب الصعوبات، لقاء نتنياهو مع الشرع في نيويورك "حالياً ليس على جدول الأعمال".

في الواقع، هناك انخراط مكثف جدًا من جانب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. علاقة وثيقة جدًا، لكنها لا تنضج. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيكون في نيويورك حتى التاسع والعشرين من سبتمبر\ايلول، لكن في الوقت الحالي فرصة التوقيع منخفضة. كان من المفترض أن يؤدي الاتفاق الأمني إلى اتفاق مدني. ولا زالت - العلاقة مستمرة بشكل متواصل - مستمرة طوال الوقت.

رون درمر يلتقي بشكل متكرر مع وزير الخارجية السوري، سواء في الولايات المتحدة أو في باريس. كما يبدو في الوقت الحالي، الاتفاق لن ينضج قبل الجمعية العامة، رغم أنه في الشرق الأوسط كل شيء مفتوح وقابل للتغيير.