تقرير: السوداني يبذل جهودا للضغط على إسرائيل حتى لا تهاجم العراق

جاءت جهود رئيس الحكومة العراقية في ظل التهديدات الإسرائيلية بمهاجمة العراق ردا على الصواريخ التي تطلقها الجماعات المسلحة العراقية ضد إسرائيل

i24NEWS
i24NEWS
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كتائب حزب الله- صورة توضيحية
كتائب حزب الله- صورة توضيحيةAP Photo/Hadi Mizban, File

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية نقلا عن مصدر خاص بأن رئيس الحكومة العراقية طلب من عدد من الجهات الضغط على إسرائيل حتى لا تهاجم العراق مقابل أن لا تقوم ايران بالرد ضد إسرائيل من الأراضي العراقية. إضافة لذلك، لم ينجح رئيس الحكومة العراقية بإقناع الجماعات المسلحة العراقية الموالية لإيران بالتوقف عن إطلاق القذائف تجاه إسرائيل.

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وقال عضو بارز في كتلة برلمانية عراقية موالية لإيران صباح اليوم للصحيفة اللبنانية، إن رئيس الحكومة العراقية- محمد شياع السوداني- لم ينجح بإقناع الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق بوقف أنشطتها المسلحة ضد إسرائيل.

كما قال نفس المسؤول إن السوداني ضاعف جهوده وخلق علاقات مع أكثر من جانب لممارسة ضغوطات على إسرائيل بالتراجع عن تهديداتها بخصوص هجمات ضد أهداف في العراق- وذلك مقابل أن لا تستخدم ايران الأراضي العراقية في ردها ضد إسرائيل.

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