تقرير: السوداني يبذل جهودا للضغط على إسرائيل حتى لا تهاجم العراق

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية نقلا عن مصدر خاص بأن رئيس الحكومة العراقية طلب من عدد من الجهات الضغط على إسرائيل حتى لا تهاجم العراق مقابل أن لا تقوم ايران بالرد ضد إسرائيل من الأراضي العراقية. إضافة لذلك، لم ينجح رئيس الحكومة العراقية بإقناع الجماعات المسلحة العراقية الموالية لإيران بالتوقف عن إطلاق القذائف تجاه إسرائيل.

وقال عضو بارز في كتلة برلمانية عراقية موالية لإيران صباح اليوم للصحيفة اللبنانية، إن رئيس الحكومة العراقية- محمد شياع السوداني- لم ينجح بإقناع الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق بوقف أنشطتها المسلحة ضد إسرائيل.

كما قال نفس المسؤول إن السوداني ضاعف جهوده وخلق علاقات مع أكثر من جانب لممارسة ضغوطات على إسرائيل بالتراجع عن تهديداتها بخصوص هجمات ضد أهداف في العراق- وذلك مقابل أن لا تستخدم ايران الأراضي العراقية في ردها ضد إسرائيل.