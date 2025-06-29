ترامب: "دول إضافية طلبت مؤخرًا الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم"

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أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقابلةً اليوم (الأحد) على قناة فوكس نيوز الأمريكية، وقال إنه بعد الحرب في إيران، تواصلت معه دولٌ أخرى وطلبت الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم. وأضاف الرئيس: "كانت إيران هي المشكلة الرئيسية التي حالت دون جولة أخرى من اتفاقيات إبراهيم".

ووفقًا للرئيس الأمريكي، أخبره زعماء قطر والسعودية أنهما يعتقدان أن الولايات المتحدة ستنهار إذا لم يعد الى الحكم. كما أشار إلى الحرب مع إيران، قائلاً: "كنا نعلم أن لدى إيران العديد من المواقع التي سيتعين عليها التخلي عنها. قالوا إنهم بحاجة إليها للتخصيب، وقلتُ: لن أسمح بحدوث ذلك. أجرينا 60 يومًا من المحادثات، وهذا ما أخّر الأمر". ووفقًا لترامب، فقد تضررت كلٌّ من إيران وإسرائيل بشدة في الحرب.

وقال ترامب في المقابلة: "لقد قلتُ منذ البداية: يجب ألا تمتلك إيران أسلحةً نووية. كان ذلك على بُعد أسابيع قليلة". وأضاف: "قصفنا دمر المواقع النووية، رغم ما تدعيه صناعة الأخبار الكاذبة"، مستهدفًا وسائل الإعلام التي أفادت بأن الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية لم تُؤخّر البرنامج النووي الإيراني إلا لبضعة أشهر، ولم تُسبب دمارًا كبيرًا كما وصفه. وأضاف: "يجب محاكمة من سرّبوا التقارير الاستخباراتية عن المنشآت النووية الإيرانية إلى شبكتي CNN ونيويورك تايمز". وأكد أن من سرّبوها يسهل العثور عليهم.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا يعتقد أن إيران نقلت اليورانيوم المخصب قبل الهجوم. وأوضح: "إخراجه معقد للغاية. ولم يكونوا يعلمون أننا سنهاجم. ولا أحد هناك يعرف أي موقع محصن. أعتقد أن هناك أشخاصًا كانوا يعملون على إغلاق المداخل، لكن القنابل انفجرت كالزبدة، آلاف الأطنان من الصخور تسد المكان الآن. لقد تسببنا في أكبر ضرر للمكان".

واستمر ترامب في الزعم بأن محاولة إيران إحياء برنامجها النووي هي "آخر ما قد يفعلونه". قال إنهم لن يستسلموا في محاولة إحياء البرنامج النووي، لكنهم كانوا منهكين تمامًا. "دخلنا نحن والإسرائيليون، ودمرنا المواقع، ثم توقفنا. كان علينا مهاجمة إيران، كانوا على وشك امتلاك قنبلة نووية. إنهم يائسون، لقد كانت اثنا عشر يومًا عصيبة للغاية."

كما ذُكر، تناول الرئيس أيضًا إمكانية توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم، وقال إن دولًا إضافية أعربت عن رغبتها في الانضمام إليها. "إيران كانت المشكلة الرئيسية، فقد عرقلت جولة أخرى من اتفاقيات إبراهيم. لا أعلم إن كانت سوريا ستنضم، لكنني رفعت العقوبات المفروضة عليها. إذا غيرت إيران سلوكها، فسأرفع العقوبات عنها. العقوبات شديدة جدًا، وتصعّب الأمور على إيران، لكنني لا أريد أن أصعّبها، فقد حاولوا تطوير قنبلة نووية".