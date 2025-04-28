سوريا تتراجع: "إسرائيل محتلة، لن ننضم إلى اتفاقيات إبراهيم"

بعد أن أبدت سوريا اهتمامها بالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم أمام وفد من الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، أفادت قناة "سوريا تي في" السورية مساء أمس (الأحد) أن الحكومة السورية وجهت رسالة إلى الولايات المتحدة، رفضت فيها الانضمام إلى هذه الاتفاقيات، مدعية أن إسرائيل تحتل أراضيها.

وقالت مصادر لقناة سورية إن ادعاء الحكومة هو أن اتفاقيات إبراهيم هي مع "دول لا تحتل إسرائيل أراضيها، وبالتالي لا يمكن لسوريا أن تكون جزءاً منها".

ورغم رفض الحكومة السورية، إلا أن الرسالة أكدت عزمها على المضي قدماً في بناء الدولة التي لا تسعى إلى أن تشكل تهديداً لأي طرف. وأشارت المصادر إلى أن هناك قضية أخرى أثارتها الرسالة وهي وجود القوات العسكرية الأجنبية على الأراضي السورية، حيث تطالب الولايات المتحدة بإخراجها. وردت الحكومة السورية بأن هذه القضية تحتاج إلى مشاورات واسعة مع الأميركيين.

يشار إلى أن عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز زار دمشق الأسبوع الماضي، حيث أجرى محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول السلام بين سوريا وإسرائيل، وكذلك رفع العقوبات عن البلاد. وبحسب قوله، فإن الشرع أبلغه أن سوريا مهتمة بالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم في حال توفرت "الظروف المناسبة".

كما زار البلاد عضو الكونغرس مارلين ستوتزمان، وفي مقابلة خاصة مع i24NEWS، تحدث عن انطباعاته عن الشرع ورسالته للسلام. أولا، يطالب إسرائيل بوقف مهاجمة الأراضي السورية وببقاء سوريا موحدة. وهناك مطلب آخر، قد يكون إشكاليا بالنسبة لإسرائيل، وهو التوصل إلى اتفاق بشأن وجود القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية، وعلى جبل الشيخ من الجانب السوري، وفي مناطق أخرى مثل المناطق العازلة.

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