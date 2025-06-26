هل قتلت روسيا 11 مقاتلا أجنبيا في جبلة شمال غرب سوريا ؟

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تحدثت تقارير سورية عن مقتل 11 عنصرا من المقاتلين الأجانب الأربعاء جراء انفجار مستودعات أسلحة داخل أحد الكتائب في جبله، الحدث أثار تساؤلات أنه هجوم روسي ردا على هجمات الثلاثاء على حميميم، بعد أن شوهدت مسيرات تحلق في الموقع قبل الهجوم.

الصحافي من الجولان عطا فرحات أوضح أنه "وقع هجوم كبير على حميميم الروسية الثلاثاء باستخدام مسيرات "قبل الانفجارات في جبله شوهدت طائرات وحوامات في سماء المنطقة بالقرب من جبلة ، حيث تواجدت قاعدة قديمة للدفاع الجوي، يتواجد بها مقاتلون أجانب، وبعدها وقعت الانفجارات، لذا من المرجح ان مسيرات روسية تسببت بهذا الانفجار، كرد للهجوم على قاعدة حميميم ، مع العلم أن حميميم هوجمت من قبل المقاتلين الأجانب عدة مرات"

وعلى صعيد متصل، تحدث فرحات عن "اجتماع الشرع مع وفد مكون من وجهاء من أبناء القنيطرة والنازحين من الجولان المتواجدين في ريف دمشق ومحافظة القنيطرة، استعرضوا أمامه عدد من الشكاوى"، وتحدث أمامهم" مباحثات غير مباشرة مع إسرائيل بغرض التوصل الى تسوية".

وتابع فرحات "اشتكوا عن عدم تقديم الخدمات حتى اليوم، مشددين على أن القنيطرة منسية منذ أشهر، مستفسرين ’لماذا هذا الإجحاف’ بحق هذه المحافظة ، وخلال الحديث عن الانتهاكات الإسرائيلية في المحافظة أوضح الشرع أمامهم أنه يقوم من خلال مباحثات مع دولة ثالثة لخلق تنسيق مع الجيش الإسرائيلي لوقف هذه الاعتداءات ضد المدنيين في القنيطرة، وأن تكون لهم حماية داخل المحافظة"

وأشار فرحات إلى أن الشرع لم يتحدث الى "ما تطرقت له تقارير إسرائيلية عن وجود مباحثات مباشرة مع إسرائيل بغرض التوصل الى تسوية، وتركز الحديث عما يطالب به السكان بأن يتم توفير الخدمات لهم".