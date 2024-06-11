الضفة الغربية: العثور على مختبر لصناعة العبوات الناسفة في ختام عملية إسرائيلية استمرت 18 ساعة

قامت وحدة كفير ووحدة دوفدفان الخاصة بتنفيذ مهمة مشتركة مع الشاباك وكتيبة ليفيا الأغوار، أمس (الاثنين)، استغرقت 18 ساعة، هدفت إلى مكافحة الإرهاب في لواء الأودية والأغوار وفق بيان للجيش.

وجرى تبادل لإطلاق النار في مخيم الفارعة ما أسفر عن مقتل أحد المسلحين في حين شاركت طائرة بدون طيار دفعت بها قوات الوحدة 636 لإطلاق النار على مسلحين أطلقا النار باتجاه القوات.

وأفيد أن القوات الإسرائيلية قامت بتدمير معمل لإنتاج العبوات، حيث تم العثور فيه على أكثر من 80 عبوة وبراميل متفجرة إضافية، وذلك بعد مضي 18 ساعة على العملية. كما تمت مصادرة الأسلحة التي عثرت عليها القوات داخل مركبة مشبوهة خلال العملية في المنطقة.

IDF Spokesperson

وصرح مسؤول أمني إسرائيلي بأنه "لم يتم رؤية مختبر متفجرات بهذا الحجم تقريبًا في منطقة الضفة الغربية، وكانت آخر مرة في الصيف الماضي خلال عملية بيت وحديقة في جنين. ويعرف عن منطقة الفارعة امتلاكها كميات هائلة من المواد القتالية ورغبتها في الفترة الأخيرة في أن تصبح مركزا للإرهاب في الضفة الغربية. وأضاف هذا المسؤول: "نرى ذلك على الأرض، هم يريدون أن يصبحوا مثل جنين ونحن نتعامل معهم على هذا الأساس".