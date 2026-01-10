تقرير: تعثر خطة ترامب في غزة، والجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال استئناف القتال

في ظل تعثر المبادرة الدبلوماسية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضع الجيش الإسرائيلي خططًا عملياتية لاحتمال استئناف القتال في قطاع غزة، والسبب، رفض حماس المستمر المضي قدمًا في نزع السلاح الكامل، وهو شرط أساسي وضعته الولايات المتحدة وإسرائيل لأي تقدم سياسي ولإعادة إعمار القطاع. بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

ويعتقد مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، نقلت عنهم الصحيفة، أنه "بدون تفكيك ترسانة حركة حماس ، لن يكون من الممكن تحقيق أي تطبيع أو إعادة تأهيل دائمين لغزة". وقد أشارت التقارير إلى أن "حماس قد تتخلى عن بعض الأسلحة الثقيلة، بينما ترفض تسليم الأسلحة الخفيفة، وهو موقف تعتبره إسرائيل غير كافٍ".

ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "تعمل حماس في الوقت نفسه على إعادة بناء قدراتها العسكرية التي أضعفتها الحرب، من خلال تعيين قادة جدد، وإعادة بناء شبكة أنفاقها جزئيًا، وتوفير تدفقات نقدية، خاصة من إيران، لدفع رواتب عناصرها وضباطها". في مواجهة هذا الوضع، يستعد الجيش الإسرائيلي لعدة سيناريوهات، تتراوح بين عملية برية سريعة ومناورة تدريجية، مع العلم أنه لم يُتخذ أي قرار فوري في هذه المرحلة. ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون، مع ذلك، أنه إذا لم تُسلّم حماس سلاحها طواعيةً، فإن إسرائيل تحتفظ بحقها في فرض نزع السلاح بالقوة.

ويتفاقم المأزق الدبلوماسي بسبب عقبات أخرى"فمعبر رفح لم يُفتح بعد، ولم يُعاد المختطف الإسرائيلي الأخير الذي قُتل، وقلة الدول الراغبة في المشاركة في قوة دولية طالما بقيت حماس مسلحة". وفي هذا السياق، تُحذر السلطات الإسرائيلية من خطر تصعيد أوسع، قد يمتد إلى لبنان أو حتى يُشرك إيران بشكل مباشر.

أما بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل، فالرسالة لا تزال ثابتة"بدون نزع سلاح حماس، لن يكون هناك انتعاش سياسي أو إعادة إعمار لغزة".