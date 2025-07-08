مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي الرئيس السوري في أبو ظبي

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كشفت وسائل إعلام سورية عن لقاء مفاجئ، وربما تاريخي، يوم الثلاثاء: أفادت التقارير أن الرئيس السوري أحمد الشرع التقى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي في اليوم السابق في أبوظبي. وكان هذا أول لقاء بين الرجلين، وفقًا لمصادر سورية، التي وصفته بأنه "خطوة مهمة" في المحادثات الناشئة بين إسرائيل وسوريا.

ووفقًا للتقارير، عُقد هذا اللقاء في سياق دبلوماسي متسارع التطور. في الواقع، خلال عشاء عُقد يوم الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن التقارب بين إسرائيل وسوريا. وأشاد بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، الذي وصفه بأنه "مثير للإعجاب للغاية"، وأعلن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا "لمنحها فرصة".

وزعم ترامب أيضًا أن هذه الخطوة حظيت بتشجيع من عدة دول، بما في ذلك إسرائيل، التي ورد أنها دعت إلى تخفيف الإجراءات ضد النظام السوري.

إن تأكيد لقاء هنغبي والشرع قد يُمثل نقطة تحول رئيسية في العلاقات بين الدولتين، اللتين تعيشان حالة حرب رسمية منذ عقود. لم يُصدر الجانب الإسرائيلي أي تأكيد رسمي حتى الآن، إلا أن مجرد ذكر هذا التقارب يُثير بالفعل ردود فعل عديدة في الأوساط الدبلوماسية الإقليمية.