قد تكون الأكثر جدية: اتصالات ولقاءات تجري في القاهرة والدوحة بالتزامن لبحث صفقة وقف إطلاق النار والرهائن في غزة

قد يعجبك أيضًا -

اكتسبت المفاوضات بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة زخمًا جديدًا، وفقًا لمصادر مقربة من الحركة الفلسطينية أجرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية مقابلة معها. ويُحتمل أن تكون هذه المناقشات، التي تُعقد بالتزامن في القاهرة والدوحة، الأكثر جدية حتى الآن، مدفوعةً برغبة أمريكية متزايدة في التوصل إلى اتفاق.

وتركز المفاوضات الحالية على صياغة مقترح مشترك، ومن المتوقع الانتهاء من بعض تفاصيله خلال المحادثات غير المباشرة المقررة في القاهرة أو الدوحة. ووفقًا لمصادر حماس، لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن اختراق وشيك قد يؤدي إلى اتفاق في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وقد يستغرق التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت محتمل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إضافية. وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، على خطورة الوضع في تصريح لوكالة فرانس برس: "إذا لم نغتنم هذه الفرصة وهذا الزخم الحالي، فستكون فرصة أخرى ضائعة، مثل فرص كثيرة سابقة. لا نريد أن يتكرر هذا". يأتي هذا البيان في الوقت الذي يسعى فيه الوسطاء إلى استغلال الهدنة الأخيرة بين إيران وإسرائيل لإحياء جهود السلام في غزة.

وتشير مصادر حماس إلى احتمال التوصل إلى اتفاق مؤقت، ينص على وقف إطلاق نار لفترة محددة. وسيكون هذا الاتفاق على غرار مقترح سابق نُسب إلى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، والذي دعا إلى هدنة لمدة 60 يومًا، مع تعديلات جوهرية. ومن بين النقاط قيد النقاش ضمانات لوقف إطلاق نار مستدام طوال الفترة المتفق عليها، بالإضافة إلى التنفيذ الكامل للبروتوكول الإنساني الذي تم التفاوض عليه سابقًا. وقالت المصادر: "في كلتا النقطتين، تم إحراز تقدم في المناقشات مع الوسطاء الرئيسيين، مصر وقطر، وكذلك مع الولايات المتحدة من خلال وسطاء آخرين، بمن فيهم رجال الأعمال". ومع ذلك، لا تزال هناك عقبة رئيسية: الرد الإسرائيلي على المقترحات. ووفقًا لحماس، أظهرت حكومة بنيامين نتنياهو عدم التزام حقيقي بالتحرك نحو اتفاق حقيقي. وأكدت المصادر أن المقترح الشامل الذي قدمته الحركة لا يزال محور المناقشات الحالية في الدوحة والقاهرة. في غضون ذلك، عُقدت في القاهرة اجتماعات داخلية بين الفصائل الفلسطينية، وكذلك بين هذه الفصائل ومسؤولين مصريين.

وتؤكد مصادر حماس أن العقبة الرئيسية تبقى موقف إسرائيل، التي تتهمها بالقدرة على "عرقلة التقدم المحرز في أي وقت"، كما زُعم أنها فعلت ذلك عدة مرات في الماضي بانتهاك التزاماتها في نقاط رئيسية. وبالنسبة للحركة، فإن الحل الأكثر واقعية في هذه المرحلة هو اتفاق جزئي، على الرغم من أن بعض الوسطاء أشاروا إلى رغبة الولايات المتحدة في الترويج لاتفاق أوسع. ويؤكدون أن أي مبادرة من هذا القبيل ستتطلب موافقة قيادة حماس.

وركزت هذه المناقشات على سبل ضمان نجاح اتفاق يلبي المطالب الفلسطينية: إنهاء الحرب، ورفع الحصار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وإعادة إعمار القطاع. وفيما يتعلق بتصريحات دونالد ترامب حول إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل، لا تزال مصادر حماس حذرة: "إذا كانت هناك نية أمريكية حقيقية لإجبار إسرائيل على قبول اتفاق يضمن إنهاء الحرب والانسحاب من غزة، فالفرصة سانحة. أما إذا تبنت إدارة ترامب الرواية الإسرائيلية واستمرت في التهرب منها، فهذا يعني أننا لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق". وتُحذر بعض المصادر داخل حماس من محاولات فرض اتفاق جديد دون تنسيق مسبق مع الحركة. ويعتقدون أن مثل هذه الخطوة قد تكون لها "عواقب وخيمة".

وردًا على سؤال من صحيفة "الشرق الأوسط" حول فكرة فرض الاتفاق، أوضحت المصادر: "تدرس الولايات المتحدة صفقةً تُجبر حماس وإسرائيل على قبول اتفاق شامل، لا يقتصر على غزة، بل يشمل المنطقة بأكملها بعد الحرب مع إيران". إلا أنهم يُصرّون على أن مثل هذا الاتفاق لا يمكن التوصل إليه إلا بتوافق حقيقي مع قيادة حماس، التي تملك وحدها سلطة اتخاذ القرار بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.