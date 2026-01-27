إعادة إعمار وتفاهمات سرية؟ صحفي تركي يطرح سيناريوهات جديدة حول مستقبل سوريا

قال الصحفي التركي يلماز أوزديل إن التطورات الجارية في سوريا تأتي ضمن ما وصفه بـ“عملية نابولي”، وهي خطة دولية – بحسب تحليله – تلعب فيها إسرائيل دوراً محورياً، وذلك خلال ظهوره على قناة “سوزجو” التركية المعارضة.

وأوضح أوزديل أن ما يجري في سوريا لا يمكن فصله عن مسار طويل الأمد مرتبط بحلف شمال الأطلسي، معتبراً أن المرحلة الحالية تجاوزت العمل العسكري المباشر ودخلت مرحلة إعادة البناء وترتيب النفوذ. وذهب إلى القول إن تركيا تُعد من أبرز المستفيدين من هذه المرحلة، نظراً لموقعها ودورها الإقليمي.

وأشار الصحفي التركي إلى أن أنقرة تنظر إلى الساحة السورية باعتبارها مصدر تهديد استراتيجي طويل الأمد، ما يجعلها أولوية في السياسات الأمنية التركية خلال السنوات المقبلة. كما اعتبر أن الحديث عن توتر أو صدام محتمل بين تركيا وإسرائيل لا يعكس الواقع، مشيراً إلى استمرار العلاقات التجارية بين الجانبين.

وتطرق أوزديل إلى البعد الاقتصادي للمرحلة المقبلة في سوريا، متوقعاً مشاريع إعادة إعمار واسعة تشمل البنية التحتية والطاقة والنقل، في إطار ما وصفه بتحول البلاد إلى ساحة استثمار إقليمي ودولي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات التركية أو الإسرائيلية على ما ورد في تصريحات الصحفي، التي جاءت في إطار تحليل إعلامي للتطورات الإقليمية.