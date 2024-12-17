بعد الضربات تجاه إسرائيل؟ الولايات المتحدة تهاجم مقرا يسيطر عليه الحوثيون

نفذت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) التابعة للجيش الأمريكي، الليلة (الثلاثاء)، غارات جوية في اليمن، استهدفت منشآت تابعة لجماعة الحوثي. وبعد ظهر أمس، انطلقت صفارات الإنذار في جزء كبير من منطقة غوش دان وسط إسرائيل، إثر صاروخ أطلق من اليمن وتم اعتراضه قبل دخوله إسرائيل.

أفاد الجيش الأمريكي أنه تم تنفيذ غارات جوية دقيقة ضد "منشأة للقيادة والسيطرة المركزية" يديرها الحوثيون في صنعاء. نفس المنشأة التي تعرضت للهجوم كانت بمثابة مقر قيادة لتنسيق عمليات الجماعة المسلحة، مثل الهجمات ضد السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية والسفن التجارية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكرت القيادة المركزية أن الهجوم يعكس التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر بحماية مواطني الولايات المتحدة وقوات التحالف والشركاء الإقليميين والشحن الدولي.