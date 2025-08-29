تقرير: خان الأحمر على جدول أعمال الكابنيت الإسرائيلي

كما ناقش نتنياهو اليوم قضية بدائل أخرى للسلطة الفلسطينية في مدينة الخليل

تُظهر هذه الصورة الملتقطة في 23 يناير/كانون الثاني 2023 منظرًا جويًا لقرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية ، بالقرب من أبو ديس في القدس الشرقية
أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن الكابينيت الإسرائيلي سيناقش الأحد مصادرة أموال من السلطة الفلسطينية، وإخلاء خان الأحمر، واتخاذ خطوات رمزية في منطقة E1. يأتي ذلك في إطار مناقشة الإجراءات ضد السلطة ردًا على موجة الاعتراف بدولة فلسطينية المتوقعة الشهر المقبل.

كما أفادت القناة أيضا مساء اليوم أن الجيش الإسرائيلي يستعد الى امكانية التصعيد في الضفة الغربية خلال شهر أيلول\سبتمبر القادم، على خلفية الأعياد الحساسة والاستعدادات نحو الخطوات السياسية التي تتخذها دول عديدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويتوقع جهاز الإسرائيلي مزيدا من التوتر، ولذلك سيتم تجنيد المزيد من قوات الاحتياط الى هذه المنطقة.

ويشار الى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أجرى اليوم نقاشا حول البدائل للسلطة الفلسطينية في الخليل، لكن النقاش انتهى بدون أي قرار.

خان الأحمر هو تجمع سكاني يسكنه حوالي 200 من الفلسطينيين البدو، ويقع على الأراضي المصنفة C قرب مدينة القدس. وكانت المحكمة العليا أصدرت قرارا بعدم شرعية المباني هناك، ووافقت على أمر هدم الموقع عدة مرات. في عام 2018، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الدولة ستخلي القرية، لكن أوامر الهدم لم تُنفذ حتى الآن بسبب الضغوط الدولية.

