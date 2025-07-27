تقرير: حماس مصدومة من دول عربية وتتجه لمغادرتها الى هذه الدولة التي باتت ملاذها الأخير

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ذكرت صحيفة "رأي اليوم" أن الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية التي تمارس على دول عربية، اشتدت خلال الأسابيع الأخيرة، وتناقلت وسائل إعلام أن دول عربية أبلغت قادة حماس رسميا بأنهم "أشخاص غير مرغوب بهم" وأن عليهم "مغادرة بلادهم بشكل نهائي، وعدم العودة إليها تحت أي سبب كان سواء إنساني أو سياسي، وأن ملفهم سيغلق بشكل كامل.

كما أكدت مصادر لصحيفة "رأي اليوم" أن حماس مصدومة من "حجم الضغوطات العربية التي تمارس عليها في الفترة الأخيرة لقبول أي ورقة أمريكية أو إسرائيلية تُقدم لها تنهي حرب غزة، مهمها كانت بنودها ونتائجها على أرض الواقع بقدر وقف الحرب".

هذه المصادر ذكرت أن “حماس” طرقت أبواب الكثير من الدول العربية “التي كانت تعتبر صديقة في السابق” لكن النتيجة كانت صادمة وهناك “شبه اتفاق وإجماع عربي” على لفظ الحركة وعدم التعامل معها من قريب أو بعيد، بل وأن الامر وصل الى حد إبلاغ الحركة وقادتها بأن قطع العلاقة الرسمية بات قريب جدًا.

وأشارت المصادر إلى أن الحركة تتجه وبشكل رسمي إلى نقل مكتبها السياسي ومعظم قادتها إلى العاصمة الإيرانية طهران ولو بشكل مؤقت، حيث حصلت على ضوء أخضر إيراني، لكن يوجد بعض التخوفات من قيام إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال واسعة لقادة الحركة في ايران على غرار ما جرى مع رئيس الحركة السابق إسماعيل هنية.