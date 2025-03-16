النواب الثلاثة: أبرز المرشحين لخلافة رئيس الشاباك

ظهرت بالفعل أسماء محتملة لتحل محل رئيس الشاباك رونين بار، بما في ذلك نائب رئيس الشاباك الحالي "ش"، الذي يشغل هذا المنصب منذ حوالي شهرين وشارك في الماضي في بناء قوة الجهاز الأمني وبنيته التحتية، وشغل في السابق منصب رئيس قسم الأبحاث , ورئيس وحدة السامرة ، وعمل بصورة مركزة على إحباط عمليات في الضفة الغربية.

والشخص الآخر الذي يظهر كخيار واقعي هو نائب بار السابق "م"، الذي شغل هذا المنصب على مدار ثلاث سنوات ويعتبر مقرباً من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خاصة في الأشهر الأخيرة عندما عملا معاً في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين، ويشار الى أن "م" متدين من الصهيونية الدينية، خسر شقيقه في الحرب، ويعتبر المرشح الأوفر حظا.

وهناك احتمال أن يأتي مرشح من خارج جهاز الشاباك مثل شخص من وحدة الاستخبارات العسكرية 8200.