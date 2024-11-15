تكاليف المعيشة في إسرائيل: ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 0.5 في المئة في شهر أكتوبر المنصرم

أصدر مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مؤشر أسعار المستهلكين، الذي ارتفع بنسبة 0.5 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم. ومنذ بداية عام 2024، ارتفع المؤشر بنسبة 3.9 في المئة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وتم تسجيل زيادات ملحوظة في الأسعار في قطاعات الملابس والأحذية (+3.5 في المئة)، والنقل (+1.9 في المئة)، والغذاء والصحة (+0.5 في المئة لكل منهما). أما قطاعات خدمات الإسكان والثقافة والترفيه فقد سجلت تراجعات (-0.2 في المئة لكل منهما).

علماً أنه بالنسبة للمستأجرين الذين جددوا عقد الإيجار فقد سجلت زيادة بنسبة 2.2 في المئة، وبالنسبة للمستأجرين الجدد بلغت الزيادة 4.0 في المئة. وتظهر مقارنة أسعار المعاملات التي تم تنفيذها في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2024 بأسعار المعاملات التي تمت في الفترة من يوليو إلى أغسطس 2024 أن أسعار المنازل انخفضت بنسبة 0.1 في المئة. حسب المنطقة، تم تسجيل اختلافات الأسعار التالية: القدس (-0.7 في المئة)، الشمال (+1.2 في المئة)، حيفا (+0.9 في المئة)، الوسط (-0.7 في المئة)، تل أبيب (-0.1 في المئة) والجنوب (+0.4 في المئة). وارتفعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 0.1 في المئة.

وتظهر المقارنة السنوية لأسعار المعاملات المنفذة خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 مع أسعار المعاملات المنفذة خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2023، ارتفاع المؤشر السنوي لأسعار المنازل بنسبة 6.1%. حسب المناطق، لوحظت زيادات في الأسعار في المناطق التالية: حيفا (10.8%)، الوسط (7.2%)، الشمال (6.6%)، الجنوب (6.3%)، القدس (4.7%) وتل أبيب (3.8%). . وارتفع المؤشر السنوي لأسعار المساكن الجديدة بنسبة 3.0%.

وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ متوسط ​​السعر الوطني 2,242,900 شيكل، بارتفاع نسبته 2.5% مقارنة بمتوسط ​​السعر في الربع السابق (2,299,600 شيكل).