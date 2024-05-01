إسرائيل تعيد فتح معبر إيرز أمام شاحنات المساعدات لقطاع غزة

أعادت إسرائيل فتح معبر إيرز الوحيد على الطرف الشمالي من قطاع غزة للمرة الأولى منذ أن دمرته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وسمحت لشاحنات المساعدات بالمرور عبره ، يأتي ذلك في أعقاب مطالبة الولايات المتحدة ببذل المزيد من الجهد لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة. وكان إعادة فتح معبر إيرز أحد المطالب الرئيسية لوكالات الإغاثة الدولية منذ أشهر لتحسين الوضع الإنساني.

وفتحت الحكومة الإسرائيلية المعبر في يوم زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي التقى برئيس الوزراء الإإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعا إلى زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن إعادة فتح معبر إيرز الشهر المنصرم، بعد أيام من "مقتل الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ لمجموعة من عمال الإغاثة الذين كانوا يوصلون المساعدات الغذائية إلى غزة في غارات جوية أثارت إدانة المجتمع الدولي" واعتذرت إسرائيل عن الغارات الجوية لكن واشنطن، أقرب حليف لها، قالت إن "استمرار الدعم للحرب سيعتمد على تحسين الوصول إلى المساعدات".

ومن جهته قائد مديري التنسيق والارتباط في غزة العقيد موشيه تترو، إنه "يأمل أن يكون المعبر مفتوحًا كل يوم وأن يساعد في تحقيق هدف دخول 500 شاحنة مساعدات يوميًا إلى قطاع غزة. وهذا من شأنه أن يطابق الشحنات التي كانت تدخل المنطقة قبل الحرب وسيكون أكبر بكثير مما تلقته خلال الأشهر السبعة المنصرمة". وأكد على أن "هذه مجرد خطوة واحدة من بين الإجراءات التي اتخذناها في الأسابيع الأخيرة".