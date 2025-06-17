قناة الوساطة غير المتوقعة بين ايران والولايات المتحدة

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تحاول دولٌ عديدة في المنطقة وحول العالم التوسط بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل لوقف القتال، ومن قنوات الاتصال المثيرة التي تحاول الوساطة، برزت سويسرا، والتي منذ الثورة الإسلامية عام 1979، أصبحت سفارتها في طهران قناة تقليدية لنقل الرسائل بين الولايات المتحدة وايران.

ووفقا لما أوردته هيئة البث الرسمية "كان" أنه منذ اليوم الأول للهجوم الإسرائيلي في ايران، استدعت طهران السفير السويسري حتى تنقل له رسالة احتجاج للولايات المتحدة بسبب العملية الإسرائيلية. ونقلت "كان" نقلا عن مسؤول مطلع بأنه بعد تلك المحادثة، باتت سويسرا تستخدم كجهة يتم من خلالها نقل رسائل بين واشنطن وطهران بصورة يومية، لتعزيز الديبلوماسية بين الجانبين.

يشار إلى أن هناك دولٌ عديدة في الشرق الأوسط وحول العالم تسعى إلى أن تكون الجهةَ الفاعلةَ بالوساطة للتوصل الى وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل، وعلى وجه الخصوص، إلى التواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذه القضية، وتمثل سلطنة عمان وقطر أبرز قنوات الوساطة.