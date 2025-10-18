مكتب نتنياهو:"معبر رفح سيبقى مغلقا حتى تنفذ حماس التزاماتها بموجب اتفاق التهدئة"

قال مكتب رئيس الوزراء الأإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت،"سيُنظر في فتح معبر رفح بحسب الطريقة التي ستنفّذ من خلالها حماس جزءها المتعلق بإعادة المختطفين القتلى وتنفيذ التفاهم المتفق عليه"

