تركيا: شرطة إسطنبول تعتقل حوالي 50 شخصاً من بين المقربين من إمام أوغلو

أفادات النيابة العامة في إسطنبول في بيان، اليوم السبت، أن"الشرطة أوقفت حوالي 50 شخصاً من بين المقربين من أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية اسطنبول المعتقل منذ نهاية شهر مارس/آذار المنصرم، "على ذمة اتهامات بالفساد، في إطار حملة إجراءات قانونية مشددة آخذة في الاتساع تستهدف المعارضة".

ومن جهتها قالت قناة NTV، اليوم السبت، إنه تم اعتقال العشرات من بينهم الأمين العام للبلدية، ورئيس مكتب إمام أوغلو، وأضافت أن السلطات اعتقلت أيضاً زوجة مراد أونجون، مساعد إمام أوغلو، كما شمل التحقيق اعتقال عدد من كبار المسؤولين الآخرين في مجلس البلدية والمؤسسات المرتبطة به.وبذلك يرتفع عدد من تم اعتقالهم منذ تقرر حبس إمام أوغلو إلى 150 على الأقل، لكن العدد الدقيق لم يتضح بعد.

وكانت محكمة تركية قد أصدرت حكماً في مارس/آذار المنصرم بحبس إمام أوغلو، وهو أهم منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي، على ذمة المحاكمة بتهم الفساد ومساعدة "جماعة إرهابية".

ونفى رئيس بلدية إ‘سطنبول، الاتهامات الموجهة إليه، كما أثار حبسه احتجاجات حاشدة واضطرابات اقتصادية واتهامات واسعة النطاق بوجود نفوذ سياسي على القضاء.