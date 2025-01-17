بدون مشاورة الشاباك: وزير الأمن الإسرائيلي يعلن أوامر الاعتقال الإدارية بحق المستوطنين

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس صباح اليوم (الجمعة) أنه قرر إلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق السكان اليهود المعتقلين في الضفة الغربية. وفي بيان صدر صباح اليوم لوسائل الإعلام، برر كاتس قراره، الذي قال إنه نابع من صفقة المختطفين المرتقبة: "هذه رسالة لتشجيع الاستيطان على خلفية الإفراج المرتقب عن الإرهابيين". وسيؤدي القرار إلى إطلاق سراح خمسة معتقلين إداريين. ورد الشاباك بأن القرار اتخذ دون تلقي إشارة من المنظمة الأمنية حول تداعيات القرار الأمني.

وأمر كاتس بالإفراج الفوري عن المعتقلين اليهود اداريا وعدم النظر في تمديد فترة اعتقالهم."لقد قررت إطلاق سراح المستوطنين المعتقلين وتوجيه رسالة واضحة لتعزيز وتشجيع الاستيطان الذي يقف في طليعة النضال ضد الإرهاب الفلسطيني وضد التحديات الأمنية المتزايدة. من الأفضل أن تكون عائلات المستوطنين اليهود سعيدة أكثر من أن تكون عائلات الإرهابيين المفرج عنهم".

وتأتي هذه الأمور بعد أن أعلن، عند توليه منصبه في نوفمبر/تشرين ثاني، أنه سيتوقف عن استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية. وبذلك غيّر موقف سلفه في المنصب يوآف غالانت الذي تعرض لانتقادات بسبب الأوامر الكثيرة التي أصدرها ضد المستوطنين.