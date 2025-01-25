رغم أن التنظيم بقائمة الإرهاب الأمريكية|| واشنطن تشارك حكومة دمشق معلومات استخباراتية سرية حول هذا الموضوع

وذلك رغم أن هيئة تحرير الشام لا زالت في قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية الا ان واشنطن شاركتها معلومات استخباراتية سرية

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
 ■ 
أحمد الشرع
أحمد الشرع AFP

أفاد تقرير في صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة شاركت معلومات استخباراتية سرية حول التهديدات التي يشكلها داعش مع الحكومة الجديدة في سوريا ، والتي يديرها لهم ارتباطات بمنظمة تعرفها الولايات المتحدة على أنها دولة إرهابية، وذلك وفقا للعديد من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين المطلعين على الأمر.

Video poster
معتقلو داعش لدى قسد تعتبر من أهم الأوراق التي تحتفظ بها قوات سوريا الديمقراطية بوجه حكومة دمشق

وذكر التقرير أن الاستخبارات الأمريكية ساعدت بإحباط مؤامرة لتنظيم داعش المتطرف لمهاجمة ضريح ديني خارج دمشق في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك وفقا لمسؤولين رسميين.

والدافع من وراء تبادل المعلومات الاستخباراتية بحسب مسؤولين رسميين، هو المصلحة المشتركة في منع تعزز قوة داعش ولا يعكس دعما كاملا بهيئة تحرير الشام، والتي لا زالت في قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية.

Video poster
الصحافي عطا فرحات: العالم يتعامل بحذر مع إدارة الجولاني في دمشق
تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات