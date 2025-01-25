رغم أن التنظيم بقائمة الإرهاب الأمريكية|| واشنطن تشارك حكومة دمشق معلومات استخباراتية سرية حول هذا الموضوع

أفاد تقرير في صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة شاركت معلومات استخباراتية سرية حول التهديدات التي يشكلها داعش مع الحكومة الجديدة في سوريا ، والتي يديرها لهم ارتباطات بمنظمة تعرفها الولايات المتحدة على أنها دولة إرهابية، وذلك وفقا للعديد من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين المطلعين على الأمر.

وذكر التقرير أن الاستخبارات الأمريكية ساعدت بإحباط مؤامرة لتنظيم داعش المتطرف لمهاجمة ضريح ديني خارج دمشق في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك وفقا لمسؤولين رسميين.

والدافع من وراء تبادل المعلومات الاستخباراتية بحسب مسؤولين رسميين، هو المصلحة المشتركة في منع تعزز قوة داعش ولا يعكس دعما كاملا بهيئة تحرير الشام، والتي لا زالت في قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية.