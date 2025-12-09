تصنيف القوى العسكرية العالمي 2025 : تركيا تتصدر الشرق الأوسط ، أين مصر والسعودية وإسرائيل؟

أظهر تصنيف القوة العسكرية العالمي لعام 2025 الصادر عن Global Firepower تصاعد النفوذ العسكري لتركيا على الصعيد الإقليمي والدولي، حيث تصدرت تركيا قائمة الشرق الأوسط لتصبح الدولة الأقوى عسكريًا في المنطقة.

وبحسب التصنيف، احتلت تركيا المركز التاسع عالميًا من بين 145 دولة شملها التقرير، فيما جاءت إسرائيل في المركز الثاني بالمنطقة والمركز 15 عالميًا، مع مؤشرات على تعزيز قدراتها. واحتلت إيران المركز الثالث بالشرق الأوسط والمركز 16 عالميًا، مع تراجع ملحوظ في قوتها بعد حرب 12 يومًا.

وتكتمل قائمة الخمس الأوائل في المنطقة بـمصر (المركز 19 عالميًا) والسعودية (المركز 24 عالميًا)، مع ملاحظة تراجع نسبي لقوتهما، على الأرجح دون احتساب صفقة طائرات F-35. دول أخرى بارزة في المنطقة تشمل العراق (43 عالميًا)، الإمارات (54 عالميًا) وسوريا (64 عالميًا).

وعالميًا، حافظت الولايات المتحدة على المركز الأول، تلتها روسيا في المركز الثاني والصين في الثالث، فيما تأتي الهند وكوريا الجنوبية في المركزين الرابع والخامس على التوالي. وتسبق تركيا الدول الأوروبية الكبرى مثل بريطانيا (6)، فرنسا (7) واليابان (8)، فيما تأتي إيطاليا في المركز 10 وألمانيا في المركز 14، قبل إسرائيل مباشرة.

ويستند تصنيف Global Firepower إلى أكثر من 60 عاملًا، تشمل عدد القوات، الميزانية العسكرية، القدرات اللوجستية، والمعايير الجغرافية، مع مراعاة التقدم التكنولوجي للدول الصغيرة مقارنة بالقوى الأكبر ذات الإمكانات الأقل تطورًا.