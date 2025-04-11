الرئيس التركي يتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"، و"الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا غير مبررة"

قال الرئيس التركي رجي طيب أردوغان أمام تجمع الدبلوماسيين في انطاليا، اليوم الجمعة، "إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية صارخة ضد الشعب الفلسطيني منذ عام ونصف، متجاهلة أبسط حقوق الإنسان وتنتهك القانون الدولي"، مشيرا إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا غير مبررة"

وفي بيان أكد على ارتباط تركيا الإقليمي بالمنطقة، أضاف الرئيس التركي: "نحن لسنا سكان هذا المكان فحسب، بل نحن أصحابه أيضًا - ونريده أن يكون مكانًا للسلام".

ومن جهته أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مجددا رفض بلاده "أي خطة تهدف لإرغام الفلسطينيين على ترك وطنهم".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الجمعة عقب اجتماع مجموعة الاتصال بشأن غزة، المشكلة من قبل منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وتشارك فيه وكالة الأناضول بصفة شريك إعلامي عالمي.

وقال فيدان إن أنطاليا استضافت اليوم اجتماع مجموعة الاتصال تحت شعار "حل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط".

وتتوافق هذه التصريحات مع موقف أنقرة العدائي اتجاه إسرائيل منذ بداية الصراع في غزة، حيث وضعت تركيا نفسها كواحدة من أكثر المدافعين حماسة عن القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

جاءت تصريحات اردوغان، اليوم الجمعة، في المنتدىبمركز "نيست" للمؤتمرات بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، ويستضيف أكثر من 4 آلاف مشارك، بينهم أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد على 70 وزيرا بينهم أكثر من 50 وزير خارجية، إلى جانب نحو 60 ممثلا رفيع المستوى عن مؤسسات دولية.