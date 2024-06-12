رئيس هيئة اركان الجيش الإسرائيلي يلتقي في البحرين بكبار الضباط العرب لبحث التعاون الأمني ​​الإقليمي

كان اللقاء بمثابة إشارة إلى أن الحوار العسكري بين إسرائيل والدول العربية مستمر في إطار القيادة المركزية الأمريكية على الرغم من الانتقادات العلنية والإدانات للجيش الإسرائيلي في سياق الحرب في غزة

i24NEWS
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التقى قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) الجنرال مايكل إريك كوريلا مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في إسرائيل.
التقى قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) الجنرال مايكل إريك كوريلا مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في إسرائيل.IDF Spokesperson

التقى رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي في وقت سابق من هذا الأسبوع في البحرين مع نظرائه من عدة جيوش عربية لمناقشة التعاون الأمني الإقليمي، وفقًا لما نشره مراسل موقع "والا" باراك رافيد على موقع "أكسيوس".

وبقي الاجتماع، الذي عقد تحت رعاية قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال إريك كوريلا، بعيدا عن الأضواء ولم يتم الكشف عنه علنا بسبب الحساسيات السياسية الإقليمية المحيطة بالحرب في غزة.

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وكان اللقاء بمثابة إشارة إلى أن الحوار العسكري والتعاون بين إسرائيل والدول العربية مستمر في إطار القيادة المركزية للجيش الأمريكي على الرغم من الانتقادات العلنية والإدانات القاسية لتصرفات الجيش الإسرائيلي في غزة من قبل دول المنطقة.

وإلى جانب كوريلا وهليفي، شارك أيضًا جنرالات كبار من البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر في الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين في المنامة.

Wisam Hashlamoun/Flash90
نظام مضاد للصواريخ يطلق صواريخ اعتراضية بينما تطلق الطائرات بدون طيار والصواريخ من إيران، كما يظهر في مدينة الخليل بالضفة الغربية، أرشيفWisam Hashlamoun/Flash90

ورفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق ولم تعلق القيادة المركزية للجيش الأمريكي.

إحدى القضايا الرئيسية التي عملت عليها القيادة المركزية للجيش الأمريكي والبنتاغون مع جيوش المنطقة في السنوات الأخيرة هي التعاون في مجال الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي. ويتخذ هذا الأمر أهمية خاصة على ضوء النجاح الباهر في التصدي للهجمة الصاروخية التي نفذتها إيران في 14 نيسان ضد إسرائيل وهو الأمر الذي تم بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

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ويقول المسؤولون الأمريكيون إن التعاون مع إسرائيل والدول العربية في المنطقة مكّن من جمع معلومات استخباراتية حول الهجوم وتوفير إنذار مبكر بشأن إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ.

وأضافوا أن هذا التعاون يشمل أيضًا المشاركة الفعالة للأردن والسعودية في اعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تطلق من إيران والعراق واليمن باتجاه إسرائيل والمرور عبر مجالهم الجوي.

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