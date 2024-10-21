"قضية خطيرة جدا": الكشف عن خلية تجسس لصالح إيران تضم سبعة إسرائيليين

سمحت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اليوم (الاثنين)، بالنشر، بأن مكتب المدعي العام للدولة قدم اليوم بيان ادعاء ضد سبعة مشتبه بهم يهود، من سكان حيفا والشمال، من بينهم جندي هارب من الخدمة العسكرية وقاصرين، تم تشغيلهم بواسطة وكلاء ايرانيين وقاموا بمهام مختلفة لمشغليهم. ويشتبه في قيام المجموعة بتصوير وجمع معلومات عن القواعد والمنشآت العسكرية للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك قواعد القوات الجوية في نبطيم ورمات ديفيد، ومعسكر مقر وزارة الأمن في تل أبيب، ومواقع بطاريات القبة الحديدية، والمزيد. كما حصلوا من المشغلين على خرائط لمواقع استراتيجية، بما في ذلك في منطقة معسكر جولاني.

والمشتبه بهم هم عزيز نيسانوف، وألكسندر سيديكوف، ويغال نيسان، وفيشاسلاف غوشين، ويفغيني يوفا، وقاصران لا يمكن نشر أسمائهما. ومن المتوقع أن يقدم مكتب المدعي العام يوم الجمعة لائحة اتهام ضدهم إلى المحكمة المركزية في حيفا بارتكاب سلسلة من المخالفات الأمنية الخطيرة.

من بين الوجهات الموثقة: ميناء حيفا الذي تم تصويره عشرات المرات، وقاعدة في هضبة الجولان حيث قتل جنديان بطائرة بدون طيار، ومنطاد زيبلين الذي أسقط عند مفترق جولاني، وغيرها.وهذه أهداف مهمة تم تدميرها أيضاً في النهاية، وهو ما يمكن، كما ذكرنا، أن يشير إلى خطورة القضية.

وشدد مكتب المدعي العام على أن هذه واحدة من أخطر القضايا التي تم التحقيق فيها في السنوات الأخيرة. تتم متابعة القضية عن كثب منذ عدة أسابيع من قبل رئيس فريق الأمن في مكتب المدعي العام لمنطقة حيفا، المحامي شيلي برزيلاي زافي والمحامي إيناف إتسكو غولد، وكذلك نائب المدعي العام للدولة للمهام الخاصة ألون ألتمان.

وفقا للحقائق التي يمكن الكشف عنها في هذه المرحلة، كشف التحقيق الذي أجرته الشرطة والشاباك أنه على مدى أكثر من عامين، نفذ المشتبه بهم سلسلة من المهام المختلفة للبنية التحتية لأجهزة المخابرات الإيرانية، التي عملت على تجنيد مواطنين إسرائيليين، وذلك بتوجيه من عميلين إيرانيين كانا على اتصال بهما، وتم تنفيذ أنشطة المشتبه بهم مقابل دفع إجمالي بلغ مئات الآلاف من الدولارات، والتي دفعت عن طريق العملات المشفرة.

وكان بعض المشتبه بهم ينشطون منذ نحو عامين، وجميعهم كانوا ينشطون في تنفيذ مهام لصالح العملاء الإيرانيين حتى خلال الحرب التي تخوضها دولة إسرائيل على عدة جبهات. وشمل النشاط، الذي نفذ فيه المشتبه بهم مئات المهام، تصوير مواقع مختلفة في إسرائيل، بما في ذلك قواعد عسكرية، والقيام بمهام أخرى تتعلق بجمع المعلومات.

وكما ذكرنا، فإن مكتب المدعي العام يعتزم تقديم لائحة اتهام يوم الجمعة ضد المشتبه بهم السبعة وطلب اعتقالهم حتى نهاية الإجراءات. تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية الخطيرة تنضم إلى سلسلة القضايا التي تم الكشف عنها في الأسابيع الأخيرة، والتي تم تقديم بعضها مع لوائح اتهام وطلبات حبس حتى نهاية الإجراءات، وبعضها سيتم تقديمه في القريب العاجل.