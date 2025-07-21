الأردن يحقق ببيان غامض نسب لـ"مجلس العشائر الأردنية" ينتقد التدخل الإسرائيلي في سوريا

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أعلنت مصادر أردنية رسمية الأحد أن البيان الذي نسب الى جهة وهمية تدعى مجلس العشائر الأردنية مفبرك"، جاء هذا بعد تداول البيان بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المصادر الأردنية أن البيان لا أساس له من الصحة، وأشارت إلى أن الجهات المختصة تتابع القضية وتتحقق من مضمون وخلفية البيان الغامض الصادر عن "مجلس العشائر الأردنية"، وأن القضية حولت الى الأجهزة الأمنية التي باشرت تحقيقاتها لتحديد مصدر البيان والجهات التي تقف وراءه تمهيدا لملاحقتهم.

البيان لم يوقع بإسم اي شخصية معروفة لكنه تضمن موقفا حادا من مسار التدخل الإسرائيلي في سوريا، منددا باسم العشائر الأردنية بهذا التدخل، مؤكدا أن "أبناء عشائر الأردن لا يمكنهم السكوت عن الجريمة ولابد لهم من التحرك لمساعدة العشائر العربية السورية إذا ما تكرر العدوان".

البيان لم يحدد أي إجراءات أو فعاليات ستقوم بها العشائر لكنه أثار الجدل على مستوى الإعلام المحلي بسبب عدم وجود مجلس سياسي يمثل العشائر.