الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو تهنئ نتنياهو على "إنجازات إسرائيل خلال الحرب"

اتصلت ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2025، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معربةً عن "تقديرها للقرارات والإجراءات الحاسمة" التي اتخذتها إسرائيل خلال الحرب، وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وأشادت زعيمة المعارضة الفنزويلية بـ"إنجازات إسرائيل" والاتفاق الذي تم التوصل إليه لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. كما قالت إنها "تتفهم كفاح إسرائيل ضد محور الشر الإيراني"، الذي تعتقد أنه "يهدد كلاً من إسرائيل وشعب فنزويلا".

وأفاد البيان أن نتنياهو هنأ ماتشادو على جائزة نوبل للسلام، مشيدًا "بالتزامها بالديمقراطية والسلام العالمي". وكانت ماتشادو، الشخصية البارزة في المعارضة لنظام تشافيز، قد فازت بجائزة نوبل للسلام الأسبوع الماضي، متفوقةً على دونالد ترامب، الذي كان من المتوقع على نطاق واسع فوزه بالجائزة بعد دوره في التوسط لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج الجزئي عن الرهائن. وفي مقابلة نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، صرحت ماتشادو بأن ترامب "يستحق" الفوز بجائزة نوبل المقبلة، مشيدة بدوره الدبلوماسي "في لحظة حاسمة بالنسبة للشرق الأوسط".