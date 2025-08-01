محمود عباس يشدد على استعداد السلطة للذهاب إلى انتخابات عامة "لا تشمل القوى السياسية والأفراد الذين لا يلتزمون بالشرعية الدولية"

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شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال استقباله وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، على استعداد السلطة الفلسطينية للذهاب إلى انتخابات عامة "لا تشمل القوى السياسية والأفراد الذين لا يلتزمون بالشرعية الدولية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكد عباس، خلال لقائه فاديفول، أن "الأولوية الآن هي الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لوقف حرب التجويع، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة بدعم عربي ودولي، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، بالإضافة إلى وقف الاستيطان ومحاولات الضم وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة".

واشار عباس إلى أن "الاستعداد للذهاب للانتخابات العامة التي لن تشمل القوى السياسية والأفراد الذين لا يلتزمون ببرنامج والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية، ومبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وأهمية الذهاب لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وفق ما جاء في المؤتمر الدولي للسلام بنيويورك".