على خلفية التوتر شمال إسرائيل والتصعيد مع حزب الله، انعقد اجتماع المجلس الوزاري الأمني-السياسي مساء أمس (الثلاثاء) وشهد تبادل تصريحات حاد بين أعضاء الحكومة.

ظهرت بين الوزراء خلافات في الرأي بشأن الرد الإسرائيلي في لبنان, حيث افتتح الوزير إيلي كوهين وقال: "غريب أننا يجب أن نتحلى بالحذر بينما هم يهاجموننا أثناء وقف إطلاق النار. هم من يخرقونه – ونحن يجب أن نتغاضى؟ لدولة إسرائيل الحق الكامل في العمل."

الوزيرة ميري ريغيف اتهمت الحكومة اللبنانية، عندما قالت: "ماذا تفعل لبنان ضد حزب الله؟". الوزير إيتمار بن غفير حاول الرد: "هم لا يفعلون شيئًا! لديهم وزيرين من طرف حزب الله - هذه أم الباب الدوار".

في هذه المرحلة، تدخلت الوزيرة أوريت ستروك وقالت: "يجب أن نبحث عما يؤلمهم". حاول وزير الأمن يسرائيل كاتس الرد: "يؤلمهم أننا نأخذ منهم أراضي". وأضاف الوزير بن غفير: "سيتألمون عندما نسوي الضاحية بالأرض. سنفعل هناك كما فعلنا في رفح، وسننقل السكان. أنا أفهم أن هناك من لن يعجبه ذلك، لكن الخط الأحمر هو المساس بجنودنا وبمواطنينا". وتطرق الوزير آفي ديختر إلى المنظومة الأمنية قائلاً: "يجب فحص ما إذا كانت الخطوات التي يقترحها الجيش كافية بالفعل".

اختتم الوزير إيلي كوهين قائلاً: "لا مفر من ضرب كل من حزب الله وحكومة لبنان - عليهما أن يدفعا الثمن. لبنان دولة ذات سيادة، وهي مسؤولة عما يخرج من أراضيها. يجب ضرب بنيتها التحتية أيضاً".