الساحلُ السوريُّ يشتعلُ غضبًا: احتجاجاتٌ واسعةٌ ومداهماتٌ ليلية تُفاقم التوتر

بعد اشهر من الاحتقان الصامت، انفجر الغضبُ في الساحلِ السوريّ، حيث خرجت المدنُ والبلداتُ من سكونها لتشهد أكبر موجة احتجاجاتٍ منذ سقوط النظام السابق. فما بين الانتهاكاتِ المتصاعدة بحق السكان، وتراكم مشاعر الظلم والخوف، وجد الأهالي أنفسهم أمام لحظةٍ فارقة دفعتهم إلى الشارع للمطالبة بالأمان والعدالة ووقفِ النزيف المتواصل.

هكذا بدت ساحاتُ الساحلِ السوريِ بعد أشهرٍ من التنكيلِ والقتلِ والخطفِ والاعتقالِ التي طاولت أبناءَ الطائفةِ العلويةِ في الساحلِ السوريِ، كسر السكانُ حاجزَ الصمتِ وخرجوا في احتجاجاتٍ واسعةٍ شملت اللاذقيةَ وطرطوسَ وجبلة وبانياس وحمص وحماة.

وفي وقتٍ متأخرٍ من الليلةِ الماضيةِ، نفّذت وحداتٌ أمنيةٌ مداهماتٍ مفاجئةً لثلاثِ بناياتٍ في حيِّ الأزهريِ باللاذقيةِ، حيث دخلت الشققَ دون إنذارٍ وفتّشت الهواتفَ، ما أثار قلقًا كبيرًا في حيٍّ يشهد تصاعدًا في الاحتجاجاتِ.

بالتزامنِ، وثّق المرصدُ السوريُّ إطلاقَ نارٍ وانفجاراتٍ في شارعِ الجمهوريةِ ومحيطِ حيِّ الزراعةِ، مع تسجيلِ عملياتِ تخريبٍ لممتلكاتِ المدنيينَ. وعلى الأرضِ، شارك عشراتُ الآلافِ في اثنتينِ وأربعينَ نقطةَ تظاهرٍ استجابةً لدعوةِ الشيخِ غزالَ غزالَ المطالِبةِ بالإفراجِ عن المعتقلينَ ووقفِ الانتهاكاتِ الطائفيةِ واعتمادِ اللامركزية.

وأكدت مصادرُ ميدانيةٌ أن قواتِ الأمنِ الحكوميةِ استخدمت الرصاصَ الحيَّ مباشرةً ضد المتظاهرينَ في ساحةِ الزراعةِ، حيث أظهرت تسجيلاتٌ موثقةٌ سقوطَ مصابٍ برأسهِ. وتتحدث مصادرُ محليةٌ عن تعزيزاتٍ أمنيةٍ إضافيةٍ وسط مخاوفَ من اتساعِ رقعةِ الاحتجاجاتِ في الساحلِ.

وبينما يصرّ المتظاهرونَ على المطالبةِ بالعدالةِ والأمانِ، يبقى المشهدُ مفتوحًا على احتمالاتٍ سياسيةٍ وأمنيةٍ قد تعيد رسمَ ملامحِ الساحلِ السوريِّ في المرحلةِ المقبلة.