التنسيق بين الحوثيين والقراصنة الصوماليين والإيرانيين .. تهديد متزايد للأمن البحري في المنطقة

يُحذر مركز أبعاد للدراسات والبحوث اليمني من تنسيق خطير بين الحوثيين في اليمن والقراصنة الصوماليين بدعم من إيران، مما يُشكل تهديدًا كبيرًا للأمن البحري في المنطقة.

أدت هجمات الحوثيين على السفن في مضيق باب المندب إلى تحويل مسار حركة الشحن، مما أتاح للقراصنة الصوماليين فرصة العودة إلى النشاط بعد سنوات من التراجع.

تفترض الدراسة وجود تنسيق بين الحوثيين والقراصنة الصوماليين والإيرانيين، مستغلين نقاط الضعف في الملاحة البحرية على مساحة 5000 كيلومتر.

قد تُشكل هذه الاتفاقات خطرًا على السفن التجارية في المحيط الهندي، مستفيدة من خبرة القراصنة وشبكات التهريب.

عتبر هجمات الحوثيين على السفن سابقة جديدة، حيث لم يتم تصنيفها كقرصنة أو تهديد للملاحة الدولية، مما يمنحهم حصانة من المساءلة.

تربط الحوثيين والقراصنة الصوماليين علاقات سابقة في تهريب الأسلحة خلال الحرب في اليمن، بمساعدة إيرانية.

بعد عام 2022، ضاعف الحوثيون استثماراتهم في شبكات القراصنة للحصول على معلومات استخبارية ومعدات وتهريب الأسلحة.