أحدهم حاول الانتحار بالسجن|| بعد سنوات من اختفائهم : منظمة حقوقية مصرية تطالب بمعرفة مصير خمسة أطفال

في اليوم العالمي لحقوق الطفل، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الانسان السلطات المصرية بالكشف عن مكان احتجاز وإخفاء خمسة أطفال اعتقلوا قبل سنوات.وتطرقت الشبكة في بيانها الى أسماء خمسة أطفال طالبت بالكشف عن مكان إخفائهم.

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عبد الله بومدين

الطفل الأول كان عبد الله بومدين الذي اعتقلته قوات تابعة للجيش المصري من منزله في العريش بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد اختفى سبعة أشهر انتقل من مقر الشرطة في العريش الى الكتيبة 101 في سيناء، وعرض على النيابة للمرة الأولى في 2 يوليو/تموز 2018، حيث حقق معه بدون محامٍ، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية والمساعدة في زرع مفرقعات، وذكرت المنظمة الحقوقية أن بومدين، حاول الانتحار قبل عدة أشهر بعد حصوله على حكم بإخلاء سبيله، لكن السلطات المصرية تعنتت بتنفيذه، ويختفي قسرا مرة أخرى.

إبراهيم شاهين

أما الطفل الثاني فهو، إبراهيم شاهين، والذي اختفى منذ أربع سنوات، وذلك بعد القاء القبض عليه في عام يوليو/تموز 2018، مع والده من العريش، وبعد هذه الحادثة بسنوات، أقرت السلطات المصرية، باغتيال والده وتصفيته، دون تسليم جثمانه لذوية، وتواصل إخفاء الابن.

أمين حماد

أما الطفل الثالث في تقرير المنظمة، هو أمين حماد والذي أخفي قسريا منذ اعتقاله من منزله في العريش أيضًا في 30 مارس/آذار 2013، وكان عمره في حينه ستة عشر عامًا، ليختفي حتى موعد صدور تقرير المنظمة الحوقية.

عبد الرحمن الزهيري

الطفل الرابع، هو عبد الرحمن الزهيري، الذي اختفى قسرا منذ اعتقاله عام 2019، وكان عمره في حينه سبعة عشر عامًا، لتنقطع أخباره منذ ذلك الوقت.

علي إبراهيم

الطفل الخامس، هو علي إبراهيم، الذي وثقت الشبكة المصرية إخفاءه قسريًا للعام السابع على التوالي، منذ القبض عليه في يوليو/تموز 2015، من مركز بئر العبد في محافظة شكال سيناء، وترحيله إلى سجن العازولي العسكري، لتنقطع أخباره منذ ذلك الحين.

كما أشار التقرير الحقوقي الى حادثة محاكمة الطفل أحمد صدومة، الذي اعتقل في عام 2015، وتم إدراجه على ذمة القضية التي أطلق عليها "خلية أوسيم"، وحكم عليه بالإعدام، وكان جيله حينها سبعة عشر عاما.