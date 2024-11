أحدهم حاول الانتحار بالسجن|| بعد سنوات من اختفائهم : منظمة حقوقية مصرية تطالب بمعرفة مصير خمسة أطفال

في اليوم العالمي لحقوق الطفل، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الانسان السلطات المصرية بالكشف عن مكان احتجاز وإخفاء خمسة أطفال اعتقلوا قبل سنوات.وتطرقت الشبكة في بيانها الى أسماء خمسة أطفال طالبت بالكشف عن مكان إخفائهم.

