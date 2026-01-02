أردوغان: "نتنياهو فرعون، ولن يفلت من العقاب على ما فعله في غزة"

شنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجومًا لاذعًا جديدًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بارتكاب "جرائم في غزة"، ومؤكدًا أنه "لن يفلت من العقاب". ووصف أردوغان، في خطاب ألقاه في إسطنبول، اليوم الجمعة، المظاهرة الحاشدة المؤيدة للفلسطينيين التي نُظمت في اليوم السابق في العاصمة التركية بأنها "لحظة تاريخية".

ووفقًا له، فإن هذا التجمع يُمثل "رسالة واضحة تُشير إلى أن غزة ليست وحدها". وأفادت السلطات التركية والمنظمون بمشاركة نحو 520 ألف شخص في المظاهرة، لا سيما على جسر غلطة.

وفي خطاب شديد اللهجة، شبّه الرئيس التركي بنيامين نتنياهو بـ"فرعون"، مصرحًا بأن "ما فعله هذا الفرعون المسمى بنيامين نتنياهو لن يمر دون عقاب". وأضاف أن "نتينياهو أصبح هدفًا للشتائم من قِبل عدد لا يُحصى من المضطهدين، من أصغرهم إلى أكبرهم سنًا". كما ندد أردوغان بما وصفه بالأعمال الإسرائيلية التي تهدف إلى "تفاقم الوضع الإنساني" في قطاع غزة. وأشار إلى معاناة الأطفال الذين يعيشون في خيام مؤقتة، معرضين لتقلبات الطقس، وأكد مجدداً أن نتنياهو "لن يفلت من العقاب".

وخلال المظاهرة، ألقى بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي، كلمةً أكد فيها أن "ما يحدث في غزة ليس حرباً، بل إبادة جماعية"، موضحاً أن "المشكلة ليست دينية ولا تستهدف فئة معينة من الناس".كما أعلن الرئيس التركي أنه سيجري اتصالاً هاتفياً، الاثنين الوشيك، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة غزة والتطورات الإقليمية بشكل خاص.