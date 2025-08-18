حادثة غير عادية على الحدود: الجيش الإسرائيلي أحبط إقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية في سوريا

قد يعجبك أيضًا -

أحبط الجيش الإسرائيلي اليوم (الإثنين) إقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية في سوريا. جاء ذلك بعد أن عبرت مجموعة من العائلات من الضفة الغربية السياج بهدف إقامة مستوطنة جديدة، وأعادتهم قوات الأمن إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

عبرت مجموعة من عائلات الضفة الغربية الحدود إلى سوريا أمس أمام بلدة ألوني هاباشان، بهدف إنشاء مستوطنة جديدة تُسمى "نيفي هاباشان" في الجانب السوري من مرتفعات الجولان . وهرعت قوات من الفرقة 210 التابعة للجيش الإسرائيلي إلى الموقع عقب بلاغ في المنطقة، واقتادتهم للتحقيق من قبل الشرطة. وكان المنظمون يعتزمون البقاء هناك لفترة طويلة مع أطفالهم. ويُقرّ المنظمون، الذين يُطلقون على أنفسهم اسم "رواد هاباشان"، بأن هذه المبادرة نُفّذت دون أي دعم خارجي.

أفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "في وقت سابق اليوم تم تلقي بلاغ عن عدد من المركبات التي كان فيها مواطنون إسرائيليون عبروا السياج الحدودي إلى داخل الأراضي السورية. قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت في الموقع أعادت المواطنين بعد وقت قصير بأمان إلى أراضي دولة إسرائيل. المشتبه بهم تم توقيفهم من قبل القوات في الميدان واستُدعوا للتحقيق لدى شرطة إسرائيل. يؤكد الجيش الإسرائيلي أن الحديث يدور عن حادث خطير يشكل مخالفة جنائية ويعرّض الجمهور وقوات الجيش الإسرائيلي للخطر".