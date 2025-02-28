مسؤولون لـ i24NEWS: الجبهة في سوريا ستستمر بدون تحديد مدة زمنية

قال مسؤولون إسرائيليون كبار لقناة i24NEWS مساء الخميس فيما يتعلق بالجبهة الإسرائيلية في سوريا إنها ستستمر بدون تحديد مدة زمنية وستكون ثابتة "حتى يدركوا أنهم لا يعبثون معنا". في المقابل، يحذر المسؤولون من وجود مخاوف من تموضع خلايا لحماس في المنطقة، وبالتالي من المتوقع أن يستمر الوجود الإسرائيلي لفترة طويلة جداً دون أي احتمال لانسحاب وشيك من المنطقة التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية..

ويشار إلى أنه أيضًا في وقت سابق من اليوم، كشفنا أن وزير الأمن يسرائيل كاتس أكد ما كشفته i24NEWS عن أن إسرائيل تدرس دخول العمال من الدروز السوريين إلى إسرائيل لأغراض العمل.قائلا. "نحن ندرس حاليًا السماح لأولئك القريبين بالقدوم والعمل في مرتفعات الجولان بشكل يومي ونستعد لتقديم المساعدة لهم من خلال المنظمات وبجميع أنواع الطرق. نريد أن نراهم محميين - ونحن نعمل على تحقيق ذلك بطريقة مدروسة".

وإذا تحقق ذلك، فسيكون الجيش الإسرائيلي هو المسؤول عن الدخول والخروج من البلاد وتأمين الإجراء، كما أن السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، في بعض الحالات، تحد من عمل المزارعين والسكان المحليين في المنطقة.