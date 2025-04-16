المفاوضات مع إيران: من سيشرف على تنفيذ الاتفاق في المنشآت النووية؟

من المتوقع أن تستأنف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، السبت المقبل، مع ظهور نزاع جديد حول السؤال: من سيشرف على تنفيذ الاتفاق في المنشآت النووية؟

في حين توضح إيران أن وكالة الطاقة الذرية وحدها هي التي ستراقب تنفيذ الاتفاق، تضغط إسرائيل على إدارة ترامب لتتولى واشنطن بنفسها مراقبة التنفيذ. وتبدو الإدارة الأميركية غامضة بشأن هذه القضية، أي أنها لا تنص على أن الوكالة ستكون هي التي ستتولى المراقبة، كما تطالب طهران.

وفي وقت سابق اليوم، وصل رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى إيران، واجتمع مع وزير الخارجية عراقجي، الذي يقود المحادثات مع الأميركيين. وأضاف غروسي "أي اتفاق بدوننا سيكون مجرد قطعة ورق"، محذرا من أن إيران "ليست بعيدة عن امتلاك سلاح نووي"