بعد مفاوضات سرية: إسرائيل تستعيد مواطنا أعتقل مدة عام في لبنان

تمكنت السلطات الإسرائيلية من استعادة المواطن صالح أبو حسين، الذي كان مسجونًا في لبنان قرابة عام، إلى إسرائيل عصر اليوم (الخميس)، وفقًا لبيان صادر عن منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش. وقد أُتيح عودته بعد مفاوضات سرية جرت خلال الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر.

نُقل أبو حسين إلى إسرائيل عبر معبر رأس الناقورة من السلطات اللبنانية إلى منسق شؤون الإسرى والمفقودين. وبعد استجوابه وإجراء فحص طبي أولي، نقله الجيش الإسرائيلي لإجراء فحوصات شاملة في المستشفى، وبعد ذلك سيلتقي بعائلته. وتُجري قوات الأمن الإسرائيلية تحقيقًا في ملابسات الحادث.

اعتُبر صالح مفقودًا منذ فترة طويلة، وأفادت عائلته بفقدان الاتصال به، لكنها لم تشك في اجتيازه الحدود إلى لبنان. ولا يزال سبب عبوره الحدود إلى لبنان مجهولًا حتى الآن.

وزار ممثلو الصليب الأحمر أبو حسين بالسجن في لبنان ونقلوا معلومات عن حالته الصحية الى العائلة وساعدوا بالمفاوضات للإفراج عنه.

على أي حال، ووفقًا لمسؤول سياسي، سُجن صالح في لبنان في يوليو/تموز 2024، ويجري التحقيق في ملابسات اعتقاله. كما أفادت التقارير بأنه "لم يُفرج عن أي شخص مقابل الإفراج عنه، ولم تبرم أي صفقة تبادل مع إسرائيل".

أشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعودة أبو حسين، قائلاً: "يشكر رئيس الحكومة نتنياهو جميع المشاركين في العمل، بقيادة منسق شؤون الأسرى والمفقودين، العميد (احتياط) غال هيرش. هذه خطوة إيجابية ومؤشر على ما هو آت".